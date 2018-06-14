Ramazan Bayramı kutlama mesajları ve sözleri burada! - İşte 2018 Resimli Ramazan Bayram mesajları

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden dini günler takvimi yayınlanmıştı. 14 Haziran Cuma gününe sayılı saatler kala milyonlarca kişi de heyecan başladı. 2018 Bayram mesajları en çok araştırılan konuların ilk sırasında yer aldı. Sosyal medyada paylaşmak, sevdiklerine ya da büyüklerine göndermek isteyen birçok kişi bu başlık altından en güzel ve kısa uzun Ramazan Bayramı mesajları bulabilirler. İslam dünyasının heyecanla beklediği Ramazan Bayramı ile ilgili kutlama mesajı, sözleri ve daha fazlası yine sabah.com.tr'de.

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

İslam alemi, 14 Haziran Cuma günü Ramazan Bayramı'nı idrak edecek. Bu önemli güne sayılı saatler kala heyecan da başladı. Her yıl olduğu gibi yine büyükler ziyaret edilecek, 2018 resimli bayram mesajları gönderilecek ve birlik beraberlik içerisinde mutlu, huzurlu bir bayram geçirilecek. İşte Resimli Ramazan Bayramı mesajları;

Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Dua Kapılarının Ağzına Kadar Açık, bela Ve Kötülüklerin Arındırıldığı Bu Güzel Günde Bayramınızı Tüm Sevdiklerinizle Birlikte Hayırlı ve Mutlu geçirmeniz Dileğiyle Mübarek ramazan Bayramınızı Kutlarım.

Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılan, arkadaşların en iyisi de Allah"ı hatırlatandır. Ramazan Bayramınız Mübarek olsun.

BAYRAM MESAJLARI 2018

Her şeyin rahatça yenip içilebildiği mübarek 11 aylar başlamıştır. Hayırlı bayramlar…

En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.

RESİMLİ RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Adaletin terazisi, Varlığın Yaratıcısı, merhametin tek göstergesi Olan Yüce Yaratan ALLAH Hayırlı Dualarda Bulunan Muminlerinin Dualarını Kabul Eder, Bu hayırlı bayramda Dualarımız Yüce ALLAH a Mübarek Ramazan Bayramınız Hayırlara Vesile Olur inşallah.

(RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI İÇİN İLERLEYİNİZ)