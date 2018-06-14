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ı nasıl kılınır ve kaç rekâttır? - İşte Bayram namazı kılınışı!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini günler takvimine göre bu yıl , 14 Haziran Cuma günü idrak edilecek. Bu tarihe artık sayılı saatler kalması nedeniyle ‘Ramazan Bayramı ı nasıl kılınır’ cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi oldu. Ramazan Bayram namazı kılınışı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler doğru yerdeler. İslam âlemi için büyük değere sahip olan bu anlamlı gün vesilesi ile adım adım bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekâttır ve hangi dualar okunur sorularının yanıtını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 14.6.2018 13:41
Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır ve kaç rekâttır? - İşte Bayram namazı kılınışı!

Her yıl büyük coşku ile karşılanan bir daha geldi, çattı. Diyanet'in resmi internet sitesinden yayınlanan dini takvime göre bu anlamlı gün yarın idrak edilecek. Bu nedenle sabah saatlerinden itibaren 'Ramazan Bayramı ı nasıl kılınır' sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Bayram namazı kılınışı hakkında bu başlık altından bilgi sahibi olabilirsiniz. Yarın sabah yine camilerin dolup taşması beklenirken, ramazan bayramı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorularının yanıtını sabah.com.tr'de bulabilirsiniz.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rekat:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

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Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır ve kaç rekâttır? - İşte Bayram namazı kılınışı!
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