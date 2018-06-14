Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır ve kaç rekâttır? - İşte Bayram namazı kılınışı!

Her yıl büyük coşku ile karşılanan bir Ramazan Bayramı daha geldi, çattı. Diyanet'in resmi internet sitesinden yayınlanan dini takvime göre bu anlamlı gün yarın idrak edilecek. Bu nedenle sabah saatlerinden itibaren 'Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır' sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Bayram namazı kılınışı hakkında bu başlık altından bilgi sahibi olabilirsiniz. Yarın sabah yine camilerin dolup taşması beklenirken, ramazan bayramı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorularının yanıtını sabah.com.tr'de bulabilirsiniz.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rekat:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.