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Sahte profesör gözaltına alındı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2018
Sahte profesör gözaltına alındı
'da yıllarca sahte diploma ile kendisini doktor olarak tanıtıp çaresiz hastaların ameliyatına girdiği tespit edilen , polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Lise mezunu olmasına rağmen kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mezunu Beyin Sinir ve Omurilik Cerrah Prof. Dr. olarak tanıtan Turan'ın birçok televizyon programına katıldığı da ortaya çıktı. Turan'ın 1985-1986 yıllarında Almanya ve ABD'de beyin tümörleri üzerinde ihtisas yaptığını, 10 binin üzerinde ameliyat gerçekleştirdiğini anlatarak insanları kandırdığı belirtildi. Sahte profesörün seminerlere katıldığı ve öğrencilere yanlış bilgiler verdiği de tespit edilirken, çaresiz hastalarla para karşılığı sözde ilgilenerek dolandırdığı belirlendi. Sahte doktor Cüneyt Turan'ın işlemlerinin Müdürlüğü'nde sürdüğü kaydedildi.
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Sahte profesör gözaltına alındı
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