Sahte profesör gözaltına alındı

İstanbul
'da yıllarca sahte diploma ile kendisini doktor olarak tanıtıp çaresiz hastaların ameliyatına girdiği tespit edilen Cüneyt Turan
, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Lise mezunu olmasına rağmen kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mezunu Beyin Sinir ve Omurilik Cerrah Prof. Dr. olarak tanıtan Turan'ın birçok televizyon programına katıldığı da ortaya çıktı. Turan'ın 1985-1986 yıllarında Almanya ve ABD'de beyin tümörleri üzerinde ihtisas yaptığını, 10 binin üzerinde ameliyat gerçekleştirdiğini anlatarak insanları kandırdığı belirtildi. Sahte profesörün seminerlere katıldığı ve öğrencilere yanlış bilgiler verdiği de tespit edilirken, çaresiz hastalarla para karşılığı sözde ilgilenerek dolandırdığı belirlendi. Sahte doktor Cüneyt Turan'ın işlemlerinin Mali Şube
Müdürlüğü'nde sürdüğü kaydedildi.