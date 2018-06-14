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Son Dakika Haber: 'da "2B" operasyonu

Son dakika haberi... Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 'de yaklaşık 40 milyon lira değerindeki 2-B hazine arazisini sahte mahkeme kararıyla üzerlerine geçirip satmaya çalışan bir şebekeye yönelik operasyon düzelendi. Operasyonda içlerinde eski adliye çalışanı zabit katibi O.Y nin de bulunduğu 3 kişi gözalatına alındı. O.Y ile birlikte A.C ve C.E emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 12:08
Son Dakika Haber: İstanbul'da 2B operasyonu

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin 'de bulunan 40 milyon lira değerindeki 2B arazisini sahte mahkeme kararıyla üzerlerine geçirilmiş gibi göstererek satmaya çalıştığı bilgisi üzerine inceleme başlattı.

ARALARINDA ESKİ ADLİYE ÇALIŞANI DA VAR

Ekipler, 12 Haziran'da düzenlediği operasyonda, bir inşaat firmasıyla pazarlık halinde olan ve aralarında eski adliye çalışanı O.Y.'nin de bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Son Dakika Haber: İstanbul'da "2B" operasyonu
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