Son Dakika Haber: İstanbul'da "2B" operasyonu

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Arnavutköy'de bulunan 40 milyon lira değerindeki 2B arazisini sahte mahkeme kararıyla üzerlerine geçirilmiş gibi göstererek satmaya çalıştığı bilgisi üzerine inceleme başlattı.

ARALARINDA ESKİ ADLİYE ÇALIŞANI DA VAR

Ekipler, 12 Haziran'da düzenlediği operasyonda, bir inşaat firmasıyla pazarlık halinde olan ve aralarında eski adliye çalışanı O.Y.'nin de bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.