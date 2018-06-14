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’da toplu koyun intiharı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2018
Van’da toplu koyun intiharı
'ın Gürpınar ilçesinde uçurumdan atlayan yaklaşık 200 koyun telef oldu. Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Topyıldız Mahallesi Yapraklı mezrasındaki yaylada çobanlar tarafından sarp kayalık bölgede otlatılan koyunlar, belirlenemeyen nedenle uçurumdan atladı. Kayalık bölgeye düşen yaklaşık 200 koyun telef oldu. Olayın ardından bölgeye giden hayvan sahipleri, durumu Gürpınar Kaymakamlığı ile Gıda, ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bildirirken, olayla ilgili ekiplerin bölgede inceleme yapacağı öğrenildi. Mahalle muhtarı Kazım Sevgi, sürüde yaklaşık bin 600 koyunun olduğunu dile getirerek, çobanların müdahalesi sonucu sürünün çoğu kısmının kurtarıldığını söyledi.
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Van’da toplu koyun intiharı
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