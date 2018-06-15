1980 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı ve başrollerinde İlyas Salman ve Şener Şen'in oynadığı 'Banker Bilo' filmi Adana'da gerçek oldu.

Türkiye'de çalışma izinleri olan Afganistan uyruklu 45 kişi, akrabalarını görmek için Van'dan Ankara'ya gitmek istedi. Afganlar Ankara otobüsüne bindi. Otobüs şoförü, Seyhan ilçesindeki Öğretmenler Bulvarı'nda Afganları, "Ankara'ya geldik" diyerek Adana'da yol ortasında bıraktı. Yolda yabancı uyruklu vatandaşları görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Afganistanlıların dolandırıldığını belirledi.

''ANKARA'YA GELDİK DİYEREK BİZİ İNDİRDİ''

17 yaşındaki Nahkibibullah Yusufi, "Akrabalarımızı ziyarete gitmek için Van'da Ankara'ya giden otobüse bindik. Buraya geldiğimizde otobüs şoförü Ankara'ya geldik diyerek bizi indirdi" dedi.

Yabancılar Şube Amirliği, Afgan vatandaşların Ankara'ya ulaştırılabilmesi için gerekli işlemleri başlattı.

Öte yandan, Afganların otobüse kişi başı 200 TL para verdikleri öğrenildi.