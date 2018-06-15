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Bayram öncesi 'sahte hoca' ayıklama sınavı

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla kabir ziyaretine giden vatandaşların duygularını istismar edip haksız kazanç sağlayan sahte hocalara bir dizi önlem aldı.

Giriş Tarihi: 15.6.2018 08:47 Güncelleme Tarihi: 15.6.2018 08:48
Bayram öncesi 'sahte hoca' ayıklama sınavı
Asri Mezarlık Camii İmamı Yunus Can'ın, kabir başında Kur'an okumak için gelen hocaları sınava tabi tuttuğu uygulamada uygun görülenlere yaka kartı verildi. Sınavı geçemeyenler ise Asri Mezarlık'tan çıkarıldı.

15 KİŞİDEN 5'İ KURAN BİLMİYOR

Mezarlıklarda kabir ziyaretine gelen vatandaşlara hoca görünümlü insanların dua okuduğunu ve bunu önlemek için bir sınav gerçekleştirildiğini belirten Asri Mezarlık Cenaze Nakil Şube Müdürü Bekir Durukan, "Takip ettiğim kadarıyla 15 kişi içerisinden 10 kişi yaka kartı aldı. Yani yüzde 30'u bu işi bilmiyor. Eline bir dua kitabı almış, Kur'an okumaya çalışıyor. Ama biz sınavı yapıp yaka kartı dağıttıklarımızın dışında kalanları mezarlıktan çıkaracağız. merkezde 5 tane mezarlığımız var, hepsinde de aynı uygulama gerçekleştiriliyor" dedi.

Sahte hocaları belirlemek için sınavı yapan Asri Mezarlık Camii İmamı Yunus Can ise sınav esnasında doğru okuyamayanlara, "Kur'an okuyarak para kazanıyorsunuz. En azından bir Yasin Suresini tecviti ile beraber okumaya neden gayret etmiyorsunuz" şeklinde tepki gösterdi.

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Bayram öncesi 'sahte hoca' ayıklama sınavı
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