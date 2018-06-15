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'da bayram tatiline gelen aile kaza yaptı: 4 yaralı

'da meydana gelen nda, bayram tatili için kente gelen aynı aileden 4 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2018 10:33
Erzincan'da bayram tatiline gelen aile kaza yaptı: 4 yaralı

Bayram tatilini geçirmek üzere Kayseri'den memleketleri 'a gelen Yıldırım Saygıner'in (40) kullandığı 38 GG 944 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan geçidi Tüneller mevkisinde refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile eşi Ayfer Saygıner (37) ile çocukları Burak Baran (13) ve Eren Saygıner (3) yaralandı.

Araçta sıkışan Ayfer Saygıner olay yerine çağrılan AFAD ekipleri ile Refahiye ilçesinde bulunan Başbakan Binali Yıldırım'ın programı için kente gelen TRT Erzurum ekibinin de yardımıyla araçtan çıkartıldı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla kaldırıldıkları Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın görevlilerce yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

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Erzincan'da bayram tatiline gelen aile kaza yaptı: 4 yaralı
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