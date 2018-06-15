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'da çok acı olay! Yakın arkadaşlar feci şekilde can verdi...

'un Pasinler ilçesinde gittikleri piknikte, gölete giren iki arkadaş (18) ve arkadaşı boğularak can verdi.

Giriş Tarihi: 15.6.2018 15:59 Güncelleme Tarihi: 15.6.2018 16:02
Erzurum'da çok acı olay! Yakın arkadaşlar feci şekilde can verdi...

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Porsuk köyünde meydana geldi. Köydeki bir grup genç, piknik yapmak amacıyla Porsuk Göleti kıyısına gitti. Burada bir süre oturup, yanlarında getirdikleri çayı yudumlayarak sohbet eden gençlerden ile , göletin karşısına geçmek için suya girdi. Ancak iki genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarına vatandaşlar da yardım etti. Olayı haber alıp gelen gençlerin yakınları, sinir krizileri geçirdi. Arama çalışmaları uzadıkça gözyaşları sel oldu.

Ekipler, bir süre sonra Uğur Subaşı'nın cesedini bularak kıyıya çıkardı. Arif Erkmen'i ise yapılan ilk aramalarda bulunamadı.

Subaşı ve Erkmen'in yatılı olarak kaldıkları Erzincan'daki bir liseden mezun olup köylerine geldikleri ve üniversite sınavlarına hazırlandıkları belirtildi.

DİĞER GENCİN DE CESEDİNE ULAŞILDI

Yapılan aramaların ardından dakikalar sonra Arif Erkmen'in cesedine de ulaşıldı. AFAD Müdürlüğü'ne bağlı balık adamlar, Erkmen'in cansız bedenini sudan çıkardı. Birer saat arayla bulunan Uğur Subaşı ve Ali Erkmen'in cenazeleri, Pasinler Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Göletin dibinin, rüzgarın ve kışın yağan yağmurun dağlardan taşıdığı toprak nedeniyle çamurla kaplı olduğu ifade edildi.

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Erzurum'da çok acı olay! Yakın arkadaşlar feci şekilde can verdi...
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