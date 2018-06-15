İki Fransız uçağından peş peşe acil iniş

Fransız Havayolları Air France'ın Türkiye hava sahasını kullanan iki ayrı uçağı, hastalanan yolcuları nedeniyle önceki gece 5'er dakika arayla İstanbul Atatürk Havalimanı
'na acil iniş
yaptı. İlk olarak Dubai-Paris
seferini yapan AF655 sefer sayılı Boeing777 tipi uçak, hasta yolcusu nedeniyle saat 03.48'de havalimanına acil iniş yaptı. Yolcunun ayakta tedavi edildiği öğrenilirken yakıt alan uçak saat 05.07'de Paris'e gitmek için tekrar havalandı. Aynı tipteki AF257 sefer sayılı Singapur-Paris seferini yapan uçak da, bu uçağın inişinden yaklaşık 5 dakika sonra hasta bir yolcusu için acil iniş yaptı. Uçakta rahatsızlanan yolcu tedavisinin yapılması için hastaneye kaldırılırken, uçak da saat 05.49'da Paris'e gitmek için tekrar havalandı.