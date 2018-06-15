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İki Fransız uçağından peş peşe

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2018
İki Fransız uçağından peş peşe acil iniş
Fransız Havayolları Air France'ın Türkiye hava sahasını kullanan iki ayrı uçağı, hastalanan yolcuları nedeniyle önceki gece 5'er dakika arayla 'na yaptı. İlk olarak Dubai- seferini yapan AF655 sefer sayılı Boeing777 tipi uçak, hasta yolcusu nedeniyle saat 03.48'de havalimanına acil iniş yaptı. Yolcunun ayakta tedavi edildiği öğrenilirken yakıt alan uçak saat 05.07'de Paris'e gitmek için tekrar havalandı. Aynı tipteki AF257 sefer sayılı Singapur-Paris seferini yapan uçak da, bu uçağın inişinden yaklaşık 5 dakika sonra hasta bir yolcusu için acil iniş yaptı. Uçakta rahatsızlanan yolcu tedavisinin yapılması için hastaneye kaldırılırken, uçak da saat 05.49'da Paris'e gitmek için tekrar havalandı.
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İki Fransız uçağından peş peşe acil iniş
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