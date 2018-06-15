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'den uyarısı... O bölgede yaşayanlar dikkat!

'den yapılan açıklamasına göre, Batı için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2018 17:17 Güncelleme Tarihi: 15.6.2018 17:22
Meteoroloji'den son dakika uyarısı... O bölgede yaşayanlar dikkat!

4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, akşam ve yarın öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

YağışlarAntalyalya, ve il merkezleri ve ilçelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalması tahmin ediliyor. Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetlice esecek.

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı... O bölgede yaşayanlar dikkat!
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