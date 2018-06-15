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’ya tecavüz suçlaması

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Giriş Tarihi: 15.6.2018
Rambo’ya tecavüz suçlaması
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu hakkında çıkan tecavüz iddiası yine gündemde. Bölge Savcılığı Ofisi, 71 yaşındaki lakaplı oyuncunun 1990'da bir kadının kendisine tecavüz ettiği suçlamasıyla açılan davayı yeniden inceliyor. Ancak yetkililer soruşturma ile ilgili herhangi bir ayrıntı vermedi. 1990'lı yılların başında yapılan bir toplantı sırasında oyuncunun tecavüzüne maruz kaldığını iddia eden ismi açıklanmayan bir kadının şikayeti ile polis raporu hazırlanmış ancak soruşturma sonlandırılmıştı. Suçlamalar hakkında konuşan Stallone, "Bu asla olmadı. Bu doğru değil" diyerek suçlamaları reddetmişti.
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Rambo’ya tecavüz suçlaması
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