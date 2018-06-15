Son Dakika Haber: Trabzon Maçka'da derede kaybolan sürücünün ailesinin en acı bayramı

Kaza, 1 Haziran Cuma günü saat 01.30 sıralarında, Maçka ilçesi Sümela Manastırı yolunda meydana geldi. Üçel Öztürk, 61 VL 595 plakalı hafif ticari aracı ile Maçka Deresi'ne uçtu. Kazada, sürücü akıntıya kapılarak, derede kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kayıp sürücüyü aradı; ancak yapılan arama çalışmalarına rağmen Öztürk'e ulaşılamadı. Gece yarısı ara verilen arama çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlanırken, bölgeye Jandarma ve AFAD ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Timi de gelerek, çalışmalara katıldı.