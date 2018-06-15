Tabancayla yaraladı pompalıyla öldürdü

Tokat
'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Mehtap Telli (25), eşi Ersin Telli'den (26) evlendiğinden bu yana şiddet görüyordu. Birkaç kez eşini terk edip babasının evine dönen genç kadın, her defasında araya girenlerin telkini ve kızı babasından ayrı kalmasın diye barışarak evine döndü. Bir defasında koruma kararı da aldıran bir çocuk annesi Mehtap Telli, geçtiğimiz günlerde çıkan bir tartışmanın ardından, yine babasının evine döndü. Uzman çavuşluk sınavını kazanan ve eğitim almaya başlayan Ersin Telli ise yine eşiyle barışmak istedi. Ancak tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine önceki gece saat 02.00'da, kayınpederi Ali Temiz'in evine gelen Telli, kapıyı açan kayınpederine barışmak için geldiğini ve eşini görmek istediğini söyledi. PEŞİNDEN KOŞTU VE...
Genç kadın ise görüşmeyi reddetti. Telli ısrar edince, kayınpederi ile aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, tabancasını çeken Ali Temiz, damadına ateş etti. Yaralanan Ersin Telli ise can havliyle kendisini sokağa atıp kaçmaya başladı. Ancak bu kez de evdeki pompalı tüfeğini alan Ali Temiz, peşinden koştuğu damadına yetişerek, birkaç kez daha ateş etti. Ali Temiz motosikletine binerek kaçarken, hastaneye kaldırılan
Ersin Telli, kurtarılamadı. Polis, kaçan zanlı kayınpederi kısa süre sonra yakaladı. Ali Temiz'in oğlu Ahmet Temiz de gözaltına alındı.