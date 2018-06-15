Tokat’ta sıra dışı doğa olayı

Dünyada nadir görülen doğa olaylarından olan 'Mammatus Bulutları', Tokat
'ta objektiflere yansıdı. Tokat'ta güneşli havanın ardından gökyüzünü kaplayan bulutlar görenleri şaşırttı. Fotoğraf tutkunu Alpaslan Altıntaş'ın objektifine yansıyan doğa olayını görenler gözlerine inanamadı. Genelde şiddetli fırtınalar öncesinde bulutların oluşturduğu manzaranın adı bilimsel olarak 'Mammatokümülüs' olarak biliniyor. İsimlerini 'meme' sözcüğünden alan bulutların oluşturduğu keseciklere 'Mammae' adı veriliyor. Nadiren 15 dakika ile birkaç saat arası varlıklarını koruyabiliyorlar. İHA