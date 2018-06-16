11 dakikada 14 kilometre

Türkiye'nin en büyük ulaşım projelerinden ve dünyanın en uzun çift tüplü üçüncü tüneli olan Ovit Tüneli
'nin hizmete girmesiyle sürücüler güvenli ve konforlu sürüşe kavuştu. Projelendirilmesi Sultan Abdülhamit döneminde yapılan, inşaatı 6 yılda tamamlanan tünelin açılmasıyla birlikte 138 yıllık hayal gerçek oldu. Doğu Anadolu Bölgesi
'ni Karadeniz'e bağlayan, Rize
'nin İkizdere ile Erzurum
'un İspir ilçeleri arasındaki tüneli, SABAH muhabiri de tüneli araçla test etti. 14 kilometrelik tünelde, azami hız 80 kilometre ile gidildiğinde bir ucundan diğer ucuna 11 dakikada ulaşılıyor. 'ÖMRÜMÜZE ÖMÜR KATTIN REİS'
Tüneli ilk kez geçen vatandaşlar şunları söyledi: Ferhat Pehlivan (48)
: Trabzon
'da yaşıyorum ve iş sebebiyle Erzurum'a sürekli gidiyorum. Eskiden kış aylarında dağları aşamazken, şimdi hayatımız değişti. Bize konfor ve huzurlu seyahati sağlayanlardan Allah razı olsun. Yakup Aktaş (21)
: Kocaeli
'nde yaşıyorum. Bayram ve yaz aylarında memleketim Erzurum'a geliyorum. Tünel sayesinde kısa sürede Erzurum'a yaklaştım. Bu tür hizmetleri yapmak güç, yürek ve azim ister. Ömrünü halkına hizmet için adamış dünya lideri Erdoğan sayesinde ülke huzur ve rahatlığa kavuştu. Sebahattin Aydemir (25)
: Sabah saatlerinde Erzurum'dan, Trabzon'a geldim. İşlerimi halletim dönüyorum. Birileri bu önemli ve gerekli projeleri yıkmak için gelecekmiş. Biz hizmet edenlerle beraber yürürüz, yıkmak isteyenlerle değil. Hasan Öksüzoğlu (60):
Buralarda çok mahsur kaldık. Ne zorluklar çektik. Şu dağların dili olsa da konuşsa. Bu tüneli yapandan Allah razı olsun. Yol hayattır. Nezire Pehlivanoğlu (43):
Çocuklarımla kışın bu dağlarda çok mahsur kaldık. Korkuyla ve ağlayarak, saatlerce yolun açılmasını bekledik. Yıllar sonra yeni yapılan tünelden geçerken yine gözlerim doldu ve ağladım. Ama bu kez sevinç gözyaşlarıydı. Ünal Demir (41):
İnsanlar rahat ve mutlu bir şekilde tüneli kullanıyor. Cennetliksin Recep Tayyip Erdoğan
. Sena Yağmur (21):
Erzurum üniversitesinde okuyorum. Babam hep bu yollarda ne zorluklar yaşadıklarını anlatırdı. Ben de yaşadım. Bu nedenle memleketime gelmek istemiyordum. İlk kez geçtim. Bu yapılan hizmetler insanlar için. Taş üstüne taş koyanlardan Allah razı olsun.