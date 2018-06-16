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Son Dakika Haber: 'da çocuğunu görmek için başına silah dayadı, polis ikna etti!

Son dakika haberi... ’da iddiaya göre uzun süredir çocuğunu göremeyen bir kişi, oğlunu görebilmek için kafasına silah dayadı. Kafasına silah dayayan vatandaşı müzakereci polis memuru uzun uğraşlar sonucu ikna etti ve baba oğluna sarıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018 16:00 Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 16:12
Son Dakika Haber: Ankara'da çocuğunu görmek için başına silah dayadı, polis ikna etti!

Olay, 'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, küçük yaştaki çocuğunu görebilmek için 2 gün üst üste boşandığı eski eşinin 823 Sokak'taki evine geldi. Bir türlü çocuğunu göremeyen şahıs, bugün öğle saatlerinde silahıyla birlikte tekrar eski eşinin evine geldi. Evde kimseyi bulamayınca, elindeki silahla apartmanın önüne indi ve silahı başına dayadı. Başına silah dayayan vatandaşı gören mahalleli durumu hemen polise bildirdi.

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Son Dakika Haber: Ankara'da çocuğunu görmek için başına silah dayadı, polis ikna etti!
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