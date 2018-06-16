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Annesini döven babasını öldürdü

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018
Annesini döven babasını öldürdü
Şişli'de 19 yaşındaki Alparslan K. annesini darp eden babasını bıçaklayarak öldürdü. Geçen çarşamba günü ihbar üzerine Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ndeki adrese giden polis, Necip K.'nın (48) cesedini buldu. Polis, Necip K.'nın eşi S.K. (48), ile çocukları H.K. (27) ve Alparslan K.'yı emniyete götürdü. Anne ve çocukların, Necip K.'nın et doğrarken bıçağın üzerine düştüğünü iddia etmeleri üzerine ekipler aile üyelerini çapraz sorguya aldı. Sorgulamada Alparslan K.'nın, aile içi tartışmanın ardından annesini darp eden babasını bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Adliyeye çıkarılan Alparslan K. tutuklandı.
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Annesini döven babasını öldürdü
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