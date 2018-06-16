‘Banker Bilo’ gerçek oldu

VAN
'dan bir otobüs firmasına ait otobüse Ankara'ya gitmek için binen Afganistan uyruklu 45 kişi, Adana'da "Ankara'ya geldik" denilerek indirildi. 1980'de Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı ve başrollerinde İlyas Salman ve Şener Şen'in oynadığı "Banker Bilo
" filmi Adana'da gerçek oldu. Türkiye'de çalışma izinleri olan Afganistan uyruklu 45 kişi, akrabalarını görmek için Van'dan Ankara'ya gitmek istedi. Afganlar Ankara otobüsüne bindi. Otobüs şoförü, Seyhan ilçesindeki Öğretmenler Bulvarı'nda Afganları, "Ankara'ya geldik" diyerek Adana'da yol ortasında bıraktı. Yolda yabancı uyruklu vatandaşları görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Afganların otobüse kişi başı 200 lira verdikleri öğrenildi. İHA