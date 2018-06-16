Boğulma tehlikesi geçiren gence sarp kayalıklarda nefes kesen kurtarma

Ömerli Barajı'nın Paşaköy kayalıklar mevkiinde arkadaşları ile serinlemek için baraj suyuna giren genç ölümden döndü. Edinilen bilgiye göre; bayramın ilk günü havanın sıcaklığını fırsat bilen Sezgin Yaş (25), girdiği baraj suyunda fazla açılınca boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşlarının yardımına gittiği Yaş, boğulmaktan kurtarılarak sarp ve dik kayalıklara çıkarıldı. Kayalıklarda mahsur kalan gencin imdadına arkadaşlarının haber verdiği jandarma ve itfaiye ekipleri ulaştı.

Olay yerine gelen ekipler uzun süren uğraşların sonucunda mahsur kalan gence halatlar yardımıyla ulaşabildi. Kendisine ulaştırılan halatı beline bağlayan genç, ekipler tarafından nefes kesen çalışma ile yukarı çekilerek kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç daha sonra ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bitkin ve su yutmuş bir halde sedyeye alınan Sezgin Yaş yaşadığı olayı "Suda yüzüyordum. Suyun ortalarına gelirken yoruldum ve arkadaşım beni kurtararak kayalara çıkardı" dedi.