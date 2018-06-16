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’da, 3 ev, ahır ve odunluk alev alev yandı

’da, Mehmet Kocasoy’a ait odunlukta çıkan da alevlerin yayılmasıyla 3 ev, bir ahır ve odunluk alev alev yandı. Mahalleliye korku dolu anlar yaşatan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018 07:24 Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 07:25
Bolu’da, 3 ev, ahır ve odunluk alev alev yandı
Olay, saat 00.30 sıralarında 'nun Karacasu Beldesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kocasoy'a ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Yangın, odunluğun ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki Mehmet Kocasoy ile aynı aileden Ali ve Mithat Kocasoy'un evleri ile ahıra da sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, UMKE, ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye aracının müdahale ederek yaklaşık 1 saatte kontrol altına alabildiği yangında 3 ev, bir ahır ve odunluk alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin sardığı evlerde yaşayan vatandaşlar komşularının da yardımıyla evlerinden çıktılar. Dumandan etkilenenler olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldılar.

Mahalledeki vatandaşlara korku dolu bir gece yaşatan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yaz mevsimi dolayısıyla hayvanların da sahipleri tarafından daha önce yaylaya götürüldüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Bolu’da, 3 ev, ahır ve odunluk alev alev yandı
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