Eskişehir’de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında araç şoförü Durmuş Karaca, aynı araçta bulunan eşi Gülsüm (45) ve kızları Meryem Karaca (18), olay yerinde hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi: 16.6.2018 12:09Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 12:20
Edinilen bilgiye göre olay, Eskişehir'in Mahmudiye-Çifteler karayolu 5'inci kilometresinde gerçekleşti. Durmuş Karaca (55) yönetimindeki 34 NV 0052 plakalı otomobil, iddialara göre aşırı hızlı seyretti.