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’de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında araç şoförü Durmuş Karaca, aynı araçta bulunan eşi Gülsüm (45) ve kızları Meryem Karaca (18), olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 12:20
Eskişehir’de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, 'in Mahmudiye-Çifteler karayolu 5'inci kilometresinde gerçekleşti. Durmuş Karaca (55) yönetimindeki 34 NV 0052 plakalı otomobil, iddialara göre aşırı hızlı seyretti.

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Eskişehir’de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
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