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trafiğinde bayram rahatlığı

'nın ikinci gününde 'daki yollar boş kaldı. nde yaşanan bayram rahatlığı tatilini şehirde geçiren vatandaşları mutlu etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 10:05
İstanbul trafiğinde bayram rahatlığı

tatilinin başlamasıyla birçok vatandaş memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için 'dan ayrıldı. Vatandaşların şehri terk etmesiyle birlikte nde bayram rahatlığı başladı. İstanbul yolları bayramın birinci ve ikinci günü bomboş kaldı. Trafiğin sürekli yoğun olmasıyla bilinen E-5 karayolu üzerinde her iki istikamette de çok az sayıda sürücünün bulunduğu görüldü. Bayram nedeniyle yolların boşalması ise İstanbullu araç sürücülerini memnun etti.

''TRAFİK YOK''

İstanbul trafiğinin rahat olduğunu fakat iş olmadığını söyleyen taksi şoförü Derviş Yiğit, "İstanbul trafiği şu anda boş hiç kimse yok. Zaten sokaklarda da hiç kimse yok. iyi ama işler yok" şeklinde konuştu.

Ali Yıldız ise, "İstanbul trafiği boş. Çoğu şehir dışına çıktı. Diğerleri de akraba ziyaretlerine gidiyor. Trafik yok" dedi.

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İstanbul trafiğinde bayram rahatlığı
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