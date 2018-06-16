Kabataş'a 100 bin metrekare yeşil alanlı transfer merkezi

İstanbul
'da denizi karayla buluşturacak ilk proje olan ve Kabataş - Bağcılar Tramvayı, Kabataş - Taksim Füniküleri, Kabataş Mahmutbey Metrosu'nda iskele işleri tamamlandı. Transfer Merkezi Projesi
tamamlandığında, deniz yoluyla gelen yolcular raylı sistemlere ve bodrum
katta bulunan otobüs durakları ile özel araçlarına aktarma yapabilecek. Mimar Sinan Üniversitesi
ile Beşiktaş İnönü Stadı arasındaki 1.5 kilometrelik alanın tamamı rekreasyon alanı olacak. Bölgeye nefes aldıracak proje bu yılın sonunda tamamlanacak. Proje sayesinde 100 bin metrekarelik doğal ve yeşil alan
ortaya çıkacak. Bölgedeki ağaçların korunmasının yanı sıra 500 yetişkin ağaç ile bin 500 farklı türde ağaç dikilecek. TUR OTOBÜSLERİ YERİN ALTINA
Dolmabahçe önünde tur otobüslerinin oluşturduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için, ikinci bodrum katta tur otobüslerinin park edeceği 12 araçlık park alanı ile, 750 araçlık yeraltı otoparkı olacak. 400 METRE SIZDIRMAZLIK DUVARI
Kazı işlemleri sırasında kazı alanını deniz suyu baskısı riskinden korumak amacıyla, proje alanını çevreleyecek yaklaşık 400 metre uzunluğunda 12 metre derinliğinde sızdırmazlık duvarı inşa edilecek. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun talebiyle yerinde ihya edilecek Hekimoğlu Ali paşa Çeşmesi ile Çizmecipaşa Mahmut Efendi'nin kabrinin bulunduğu anıt ağaç yerinde korunarak betondan saksı içine alınacak. Ağaç kendi doğal toprağıyla korunacak.
Öte yandan Kurul, daha önce yol çalışmaları sırasında yıkılan Çivici Liman Mescidi yerine yeni bir cami yapımını da uygun buldu. Proje tamamlandığında Taksim'e araç yoğunluğu ve Dolmabahçe etrafındaki trafiğin azalması bekleniyor. Transfer merkezini kullanan yolcular, alt katta bulunan PTT, banka, pazar yeri gibi birimlerden tüm sosyal ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Kabataş Meydanı'ndaki 65 bin 424 metrekarelik alan meydan ve rıhtımlarla birlikte 38 bin 411 bin metrekaresi yeşil alan, 54 bin 35 metrekaresi rekreasyon alanı olmak üzere, toplam 76 bin 395 metrekareye çıkacak. Projeyle kazandırılan rekreasyon alanı 32 bin 109 metrekare.