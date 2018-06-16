Kazada ölen genç imam, son vaazında trafik güvenliği uyarısı yapmış

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Gümüşhane'nin Esenler köyü yakınlarında meydana geldi. Esenler Köyü Camii'nin imamı Mesut Düzgün, dün bayram namazını kıldırdıktan sonra memleketi Şırnak'a gitmek üzere yola çıktı. Düzgün yönetimindeki 01 BRL 86 otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dereye uçarak, ters döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dere yatağına inen ekipler, otomobilde sürücünün cansız bedenine ulaştı. Dere yatağında sudaki araçtan çıkarılan Düzgün'ün cansız bedeni, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.