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ölen genç imam, son vaazında trafik güvenliği uyarısı yapmış

Gümüşhane'den memleketi Şırnak’a gitmek üzere yola çıkan ve kontrolünü yitirdiği otomobiliyle dereye uçması sonucu hayatını kaybeden imam Mesut Düzgün’ün (22), görev yaptığı camide, bayram namazındaki vaazında cemaati ölümlü trafik kazalarına karşı uyardığı ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018 14:53 Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 15:14
Kazada ölen genç imam, son vaazında trafik güvenliği uyarısı yapmış

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Gümüşhane'nin Esenler köyü yakınlarında meydana geldi. Esenler Köyü Camii'nin imamı Mesut Düzgün, dün bayram namazını kıldırdıktan sonra memleketi Şırnak'a gitmek üzere yola çıktı. Düzgün yönetimindeki 01 BRL 86 otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dereye uçarak, ters döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dere yatağına inen ekipler, otomobilde sürücünün cansız bedenine ulaştı. Dere yatağında sudaki araçtan çıkarılan Düzgün'ün cansız bedeni, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Kazada ölen genç imam, son vaazında trafik güvenliği uyarısı yapmış
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