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Kumar oynamasına kızan , araya giren

'nde () kumar oynadıktan sonra eve gece geç saatlerde dönen Gökhan E. (21), tartıştığı babasını dövüp, araya giren annesini bıçakla yaraladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018 13:18 Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 13:28
Kumar oynamasına kızan babasını dövdü, araya giren annesini bıçakladı

Olay, önceki gece Gazimagusa ilçesi Akdoğan kasabasında meydana geldi. Kumar oynayıp gece geç saatlerde eve dönen Gökhan E. ile babası Fikri E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gökhan E. babasına şiddet uygulamaya başladı. Bu sırada eline ekmek bıçağını geçiren Gökhan E., araya girip kendisini engellemeye çalışan annesi Kadriye E.'yi koltuk altından bıçakladı.

TUTUKLANDI

Kadriye E., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Gökhan E. ise gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede psikolojisinin bozuk olduğunu savunan Gökhan E., tutuklandı.

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Kumar oynamasına kızan babasını dövdü, araya giren annesini bıçakladı
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