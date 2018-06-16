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’nde 30 yakalandı

’nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 30 sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018 06:30
Kuşadası Körfezi’nde 30 kaçak göçmen yakalandı
Edinilen bilgiye göre, 'nde havadan denetleme yapan Sahil Güvenlik uçağı tarafından Çamlimanı açıklarında lastik bir bot içerisinde bir grup tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan lastik bot içerisindeki 22 Somali, 6 Filistin, 1 Yemen ve 1 Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam kaçak göçmeni yakalandı. 4'ü çocuk, 13'ü kadın toplam 30 kaçak göçmen ifadelerinin alınıp, işlemlerinin tamamlanmasının ardın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Kuşadası Körfezi’nde 30 kaçak göçmen yakalandı
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