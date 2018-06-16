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Rapçi eşe şiddete üç bin lira ceza

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018
Rapçi eşe şiddete üç bin lira ceza
RAP şarkıcısı eşi 'u tartışma sonrası kurusıkı silahla yaralayan 'a, 3 bin lira adli para cezası verildi. Olay, 17 Ağustos günü yaşandı. "Pi" lakabıyla tanınan rap şarkıcısı Pınar Demirkol, eşi ve 7 yaşındaki kızıyla İstanbul Beyoğlu'nda ikamet ediyordu. Olay günü, Demirkol eşi Caner Şeran ile bir konu nedeniyle tartışmaya başladı. Genç kadın, panik atak hastalığı nedeniyle bahçeye çıkarak nefes almak istedi. Bu duruma daha çok öfkelenen Şeran, eşine ve kızına bağırıp, darp etmeye başladı. 7 yaşındaki kızı, babası Şeran'ın elindeki tabancayı görünce çığlık atarak bağırmaya başladı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis geldi. Pınar Demirkol eşinden şikâyetçi olmadı. Caner Şeran eşini darp ettiği gerekçesiyle 180 gün adli para cezasına çarptırıldı. İyi hal indirimiyle ceza 150 gün idari para cezasına dönüştürüldü. Şeran, 3 bin lira para cezasına çarptırıldı.
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Rapçi eşe şiddete üç bin lira ceza
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