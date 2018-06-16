Silahla oynarken kardeşini vurdu

Adana
'da, 10 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 6 yaşındaki kardeşini öldürdü. Çukurova ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi'nde önceki akşam meydana gelen olayda, H.E.A., 6 yaşındaki kardeşi Mehmet Eymen
ile birlikte odalarında oyun oynamaya başladı. Bu sırada polis memuru olan babasının tabancasını alan H.E.A. kurcalarken kardeşine doğrultup bir anda tetiği çekti. Ateş alan tabancadan çıkan kurşun küçük Mehmet Eymen'in başına isabet etti. Bu sırada yemek yiyen aile, silah sesini duyunca odaya koştu. Mehmet Eymen'in kanlar içinde yerde yattığını gören polis baba ve eşi hemen evlerinin yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak küçük çocuk, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. ÇELİŞKİLİ İFADELER
Polis baba, çocuğunun üzerine dolap düştüğünü, annesi ise yüksekten düştüğünü söyledi. Ailenin çelişkili ifadeleri üzerine doktorlar durumu polise bildirdi. Hastaneye gelen Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, çocuğun tabancayla başından vurulduğunu belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan aile, gerçeği itiraf etti.