Son Dakika: Antalya'da korku dolu anlar

Son dakika haberi... Antalya'nın Demre ilçesinde sabah saatlerinde dolu ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Ceviz ve yumurta büyüklüğündeki dolu ve rüzgar ağaçları devirirken, seralar ve tarım alanlarında büyük zarara yol açtı.
Giriş Tarihi: 16.6.2018 14:58Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 15:15
Son dakika haberi... Antalya'nın Demre ilçesinde sabah saatlerinde dolu ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Ceviz ve yumurta büyüklüğündeki dolu ve rüzgar ağaçları devirirken, seralar ve tarım alanlarında büyük zarara yol açtı.