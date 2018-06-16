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Son Dakika: 'da korku anlar

Son dakika haberi... 'nın Demre ilçesinde sabah saatlerinde ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Ceviz ve yumurta büyüklüğündeki dolu ve rüzgar ağaçları devirirken, seralar ve tarım alanlarında büyük zarara yol açtı.

Giriş Tarihi: 16.6.2018 14:58 Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 15:15
Son Dakika: Antalya'da korku dolu anlar

Son dakika haberi... 'nın Demre ilçesinde sabah saatlerinde ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Ceviz ve yumurta büyüklüğündeki dolu ve rüzgar ağaçları devirirken, seralar ve tarım alanlarında büyük zarara yol açtı.

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Son Dakika: Antalya'da korku dolu anlar
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