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Son dakika: köpeklerine ateş eden kişiler tekrar gözaltında

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde pompalı tüfekle köpeklerine ateş ettiği iddiasıyla yakalanan ve daha sonra serbest bırakılan kişi hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018 19:09 Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 19:12
Son dakika: Sokak köpeklerine ateş eden kişiler tekrar gözaltında

Yavansu Mahallesi'nde köpeklerine pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla oğluyla beraber gözaltına alınıp, serbest bırakılan B.Ç. hakkında Kuşadası Cumhuriyet Savcılığınca yeniden gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlının emniyetteki ifade işlemi sürüyor.

OLAY

Yavansu Mahallesi'nde 14 Haziran'da, B.Ç. ve oğlu O.Ç, sokak köpeklerini besledikleri ve kendilerine saldırdıkları iddiasıyla mahalle halkıyla tartışmış, bir süre sonra B.Ç, pompalı tüfekle köpeklerin üzerine doğru ateş etmiş, şikayet üzerine baba ve oğlu gözaltına alınmıştı.
Baba oğul, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

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Son dakika: Sokak köpeklerine ateş eden kişiler tekrar gözaltında
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