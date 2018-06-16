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'da ta balerinden düşen çocuk öldü

'ın Kapaklı ilçesinde bayram nedeniyle kurulan ta bindiği balerinden düşen (13), öldü. Lunapark işletmecisinin gözaltına alındığı kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018 16:20 Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 16:26
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Olay, dün akşam, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Bayramı nedeniyle kurulan ta balerine binen , eğlence aracı hareket ettikten bir süre sonra yaklaşık 3 metreden düştü. Ağır yaralanan Boz, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Boz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından lunapark işletmecisi A.F.'yi gözaltına aldı.

MÜHÜRLENDİ

'ın Kapaklı ilçesinde Murat Boz isimli 13 yaşındaki çocuğun eğlenmek için gittiği lunaparkta bindiği eğlenme aracı balerinden düşüp ölmesinin ardından lunapark, belediye zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

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Tekirdağ'da lunaparkta balerinden düşen çocuk öldü
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