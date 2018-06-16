Vahşi infaza ağır müebbet

İstanbul
Kağıthane'de geçtiğimiz aylarda yaşanan vahşet kan dondurdu. Evlerinde tartıştıkları sırada eşi Fadime Korkut
'un başına keserin arka tarafıyla vuran ve boğazını defalarca kesen 66 yaşındaki cani eş Ömer Korkut
hakkında iddianame düzenlendi. Olay şöyle anlatıldı: Fadime Korkut ve Ömer Korkut çifti evde yalnız oldukları sırada belirlenmeyen bir nedenden dolayı aralarında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın devamında şüpheli evde bulunan keserin arka tarafı ile eşi Fadime Korkut'un kafasına defalarca vurmaya başlayınca yaralı eş aldığı darbelerle yere yığıldı. Cani eş bu sırada mutfakta bulunan ekmek bıçağını alarak eşinin boğazını defalarca kesti. Fadime Korkut aldığı darbeler sonrası olay yerinde hayatını kaybetti. Ömer Korkut olay sonrasında karakola giderek teslim oldu. CANİLİĞİNİ BÖYLE ANLATTI
Şüpheli Ömer Korkut savcılığa verdiği ifadesinde, psikolojik problemi olmadığını, maddi anlamda bir sıkıntılarının bulunmadığını, eşiyle sık sık tartıştıklarını söyledi. Ömer Korkut, "Evde, tam olarak hatırlamadığım bir sebeple tartışmaya başladık. Tartışma sırasında eşim eline geçirdiği eşyaları yere fırlatmaya ve bana küfürler etmeye başladı. Ben de çok sinirlendim ve evimizde bulunan keserin arkası ile eşimin kafasına vurdum. Bu olay gerçekleştiğinde mutfağın olduğu taraftaydık, eşim ilk darbeden sonra yere düştü. Ben de yerdeyken keserle vurmaya devam ettim. Bu sırada eşim kendinde değildi. Devamında mutfaktan bıçağı alıp boğazından 5-6 kez kestim. Bir müddet ne yapacağımı bilemedim. Daha sonra taksiye binerek karakola teslim oldum" dedi. KORKUNÇ RAPOR
Otopsi raporunda, Fadime Korkut'un ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafatası kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve beyin doku harabeti ile birlikte boğazlamaya bağlı trakea ve büyük damar kesisiyle gelişen dış kanama ve aspirasyonu sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi. 'CANAVARCA HİSLE VE EZİYET ÇEKTİREREK GERÇEKLEŞTİRDİ'
İddıanamede, "Şüphelinin maktulenin kafasına keser ile birden fazla kez öldürücü darbede bulunmasına karşın hırsını alamadığı ve ele geçirdiği ekmek bıçağı ile maktulenin boynunu defalarca kestiği, bu nedenle şüphelinin eyleminin canavarca hisle veya eziyet çektirerek gerçekleştirildiği" kaydedildi. Sorgusu ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanan Ömer Korkut hakkında savcılıkça "Kasten adam öldürme" suçu kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.