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Yanına kalmadı

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018
Yanına kalmadı
Hollywood filmlerini Türkiye'ye getiren Medya Vizyon şirketi ile MTV'yi Türkiye'ye getiren Eurosport'un yapımcısı, MCD'nin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Oflaz, skandal bir olayla gündemde... Ünlü iş adamı, öz kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 18 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Oflaz hakkında, 2000-2006 arasında öz kızı Ş. Oflaz'a birçok kez da bulunduğu iddiasıyla iddianame düzenlendi.

'İDDİALARI KABUL ETTİ'
Mağdurun doktoru da Ş. Oflaz'a uyguladığı psikolojik tedavi kapsamında babası olan şüpheli ile yüzleşme seansı yaptığını, kızı ile ilgili cinsel istismarı sorduğunda şüphelinin bu durumu ettiğini belirtti. mağdur Ş. Oflaz'ın annesi Rabia Aslı Kocaoğlu, kızının babası tarafından taciz edildiğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğinin sabit olduğuna karar vererek toplamda 18 yıl 9 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Kararda mağdur Ş. Oflaz'ın ruh sağlığının da bozulduğu kaydedildi.
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