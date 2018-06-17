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6 ilde kaza: 12 ölü, 19 yaralı

RIDVAN UYSAL
RIDVAN UYSAL İHSAN TUNÇOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018
6 ilde kaza: 12 ölü, 19 yaralı
'in Mahmudiye ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Durmuş Karaca (55) idaresindeki otomobil, Çifteler yolunda refüje çarptı. Sürücü ile aynı araçtaki eşi Gülsüm (45) ve kızı Meryem Karaca (18), olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Safiye Nur (15) ve , hastaneye kaldırıldı. 'da yolun karşısına geçmeye çalışan Remziye Yemez'e (29) otomobil çarptı. Yemez olay yerinde yaşamını yitirdi. Yine Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü. Kuşadası'nda meydana gelen kazada ise 1 kişi öldü. 'de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konvoyu önünde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Bakan Zeybekci yaralılarla ilgilendi. Yine Denizli'de bayram gezmesine giden ailenin içinde bulunduğu otomobil karşıdan gelen otomobile çarptı. Kazada sürücü Servet Demirci hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı. Pütürge'deki kazada ise uçuruma yuvarlanan otomobildeki Hacer Sezer öldü. Bolu'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı.
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6 ilde kaza: 12 ölü, 19 yaralı
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