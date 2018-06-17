Ağır yaralı nişanlıya gözyaşı

D-100
karayolu Florya Kavşağı'nda dün saat 03.00 sıralarında meydana gelen trafik kaza
sında, direksiyon hakimiyetini kaybeden K.S'nin kullandığı otomobil önce önde seyreden bir başka araca, ardından bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan araç sağ şerit bariyerlerine çarparak durabildi. Otomobilde sıkışan K.S.'nin yardımına itfaiye ve sağlık ekibi koştu. Uzun uğraşlar sonunda güçlükle araçtan çıkarılan ağır yaralı K.S. yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza haberini alarak olay yerine gelen K.S.'nin nişanlısı ile aile yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Genç kadını ailesi teselli etmeye çalıştı. K.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, kaza alanında bir başka kaza daha yaşandı. Otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken aynı yönden hızla gelen başka bir araç temizlik aracına çarptı. Polis, kaza sonrası kaçan bu aracın tespiti için çalışma başlattı.