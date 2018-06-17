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Babam benim dostum Ozan Ata (14) diyabet hastası, disleksi ve orta derecede duyma kaybı var. Eski gazeteci olan babası Selçuk Sakatoğlu işini Ozan’ın okuluna taşıdı, hayatını oğluna göre programladı