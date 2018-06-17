Babam benim dostum

İstanbul
'da yaşayan 14 yaşındaki Ozan Ata, diyabet, disleksi ve duyma kaybı problemleriyle babası Selçuk Sakatoğlu'nun fedakârlığı ile mücadele ediyor. Eski bir gazeteci olan Sakatoğlu, gün boyunca bakıma ihtiyacı olduğu için işini oğlunun okulu Çekmeköy Doğa Koleji'ne taşıdı. "Bu beni harika bir baba yapmaz, ben yapmam gerekeni yapıyorum" diyen Sakatoğlu ile oğlu birbirine "dostum" diye hitap ediyor. Birlikte 'wing tsun' adlı savunma sporuna gidiyorlar. Sakatoğlu, "Bu spor Ozan'ın daha analitik düşünmesini, beyninin her iki tarafını da daha rahat kullanmasını sağlayacak" dedi. ÇARESİZLİK ÇOK KÖTÜ
Ozan Ata'nın diyabet hastası olduğunu 9 yaşında öğrendiklerini ve erken teşhiste hemşire olan eşinin büyük faydası olduğunu belirten Sakatoğlu, "Bana 'Baba ne zaman geçecek?' diye soran oğluma cevap verememek beni kahretti. Çaresizlik ne kadar kötü bir duygu anladım. Ozan Ata, "Bu hastalıklarıma rağmen babam dünyadaki en büyük şansım. Babam hem babam hem dostu gibi davranıyor. Böyle bir baba bulmak dünyada milyonda bir kere bir yakalanacak bir şanstır" yanıtını veriyor. ACİL MÜDAHALE ETMELİYİM
Selçuk Sakatoğlu sürekli oğlunun yanında olma nedenini "Ozan'ın kan şekeri seviyesinin aşırı düşer veya çıkarsa acil müdahale etmeliyiz. Yoksa beklenmedik şeyler olabilir ve bunu iki kez yaşadık" dedi.