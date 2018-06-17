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'da kamyonetle traktör çarpıştı: 8 yaralı

'da kamyonetin traktörle çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018 09:39
Bolu'da kamyonetle traktör çarpıştı: 8 yaralı

Alınan bilgiye göre, Gerede ilçesi Ibrıcak köyü mevkisinde seyreden Erol Arslanyürek yönetimindeki 34 DD 2936 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Kemal Ergin yönetimindeki 14 KA 718 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, traktör sürücüsü Ergin ile traktörün kasasında bulunan Emine, Medine, Elif Nur, Kamil ve Emine Ergin ile kamyonette bulunan Safiye ve Elmas Arslanyürek yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'kaldırılanlan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bolu'da kamyonetle traktör çarpıştı: 8 yaralı
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