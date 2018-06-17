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Bu sefer hediyesi karaciğeri oldu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018
Bu sefer hediyesi karaciğeri oldu
'de siroz nedeniyle karaciğer yetmezliği çeken Mehmet Akmermer (54), oğlundan alınan karaciğer dokusunun nakliyle yeniden sağlığına kavuştu. İki yıldır hastanede tedavi gören babasının durumuna çok üzülen oğlu Zülfikar Akmermer (28), Pamukale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden diplomasını aldıktan sonra Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Bölümü'ne başvurarak babasına organ bağışında bulunmak istedi. Akmermer'in karaciğerinden alınan doku başarılı bir ameliyatla babasına nakledildi. Akmermer "Benim için en büyük hediyesi oldu. Baba-oğul iken karaciğer kardeşi olduk" dedi. Zülfikar Akmermer ise "Babalar Günü'nde hediyeler alıyordum. Ama bu sefer farklı oldu" diye konuştu.
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Bu sefer hediyesi karaciğeri oldu
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