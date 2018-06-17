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Dikkat! 'da bu yollar trafiğe kapatıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı 'ın katılacağı Yenikapı'daki  "Büyük Mitingi" nedeniyle Avrasya Tüneli ile bazı yollar trafiğe kapatıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 17.6.2018 10:50
Dikkat! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı

TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR ŞÖYLE:

-Avrasya Tüneli

-Atatürk Bulvarından Gelip Unkapanı Köprüden Sirkeciye Katılım,

-Gerekirse Taksim İstikametinden Gelip Unkapanı Köprüden Sirkeciye Katılım

-Balat Sahil Abdul Ezel Paşa Caddesinden Gelen Akım Unkapanı Köprü Altından Sirkeci İstikametine Kapatılacak

-Ragıp Gümüş Pala Caddesi

-Cemil Birsel Caddesinden Sirkeci İstikametine

-Reşadiye Caddesi

-Hamidiye Kavşaktan Sirkeci Meydan İstikamet

-Sirkeci Meydan Sahil Kennedy Caddesi; Sarayburnu Çatladıkapı Kumkapı, Yenikapı, Yedikuledemirhane Caddesinden Zeytinburnu Ek -Hizmet Binası Sahil Kuzeye Katılım Arası Çıkan Tüm Yollar, Tüm Cadde Ve Sokaklar

-Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağdan Topkapı Tünele 10. Yıl Caddesi Katılım Ve 10. Yıl Caddesi Genç Osman Caddesi Sahil -Keneddy Caddesine Kadar Gidişli Gelişli Ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar

-Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlı Çeşme Otopark Alanı Onuncu Yıl İstikameti Ve Demirhane Caddesine Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar

-Bakırköy Sahil Kenedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar Varyan İle Galata Köprü Arası Gidiş Ve Geliş

-Avrasya Tüneli (Her İki Yön) Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR İSE ŞUNLAR:

-D-100 Kuzey - Güney Yol,

-Yeşilköy Havuzlu Kavşak - Atatürk Havalimanı Caddesi - Basın Ekspres Yolu,

-Ataköy Sahil - Adnan Kahveci Bulvarı,

-Ataköy Sahil Strazburg Caddesi - Ataköy Bulvarı,

-Bakırköy Taşhanlar Köprü -Ekrem Kurt Bulvarı,

-Vatan Caddesi,

-Millet Caddesi,

-Balat Sahil -Atatürk Bulvarı

-Avrasya Tünelini Anadolu İstikametinden Kullanmak İsteyen Araç Sürücüleri, Doktor Eyüp Aksoy Caddesini Takiben Nuh Kuyusu Caddesini Takiben Mahir İz Caddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikametine Yönlendirilecek; Ayrıca Harem Arabalı Vapur İskelesi"ne yönlendirilecek.

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Dikkat! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
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