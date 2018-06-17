Gıda yardımıyla uzlaştılar

Geçen yıl yürürlülüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği adaletin daha hızlı gerçekleşmesi ve iş yükünün azaltılması ve fail ile mağdur arasındaki çekişmenin çözülmesinde yardımcı olmaya devam ediyor. Bunun bir örneği de Antalya
'da Kepez'deki bir çekişmede yaşandı. Açık bırakılan çukura düşen Ç.Ç'nin (15) yaralanmasına yol açan inşaat firmasının sahibi, mağdurun babası H.Ç. ile vardığı uzlaşmayla 81 aileye toplam 20 bin liralık gıda yardımında bulunarak yargılanmaktan kurtuldu. 81 yoksul aile, markete götürülerek gıda yardımları alındı. Antalya
Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na yılın ilk 4 ayında gelen 2 bin 901 dosyadan 2 bin 350'sinde uzlaşma sağlandı.