Haydarpaşa’ya usta işçiliği

İstanbul
'un en önemli simge yapılarından 110 yıllık Haydarpaşa Garı
'nda restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadıköy'deki gar binasında 28 Kasım 2010'da çıkan yangın
da çatı ve kule kısımları oluşan hasar nedeniyle restorasyon çalışmaları başladı. USTA RESTORATÖRLERLE...
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarihi garın orijinal haline sadık kalarak 2016'da restorasyon süreci başlattı. Büyük bölümü tamamlanan çalışmalarla garın çatısı aslına uygun olarak baştan yapıldı. Birçok film ve reklam çekiminin yapıldığı bekleme salonu da yenileniyor. Salonun duvarlarını süsleyen rengarenk resimler usta restoratörler tarafından aslına sadık olarak tekrar boyanıyor. Garın çatısındaki iki kulede de hummalı çalışma sürüyor. İki Alman mimar Otto Ritter ve Helmuth Cuno tarafından kuleler yapılırken, Alman mimarisinde çok görülen 'dik çatı' üslubunda arduvaz çatı örtüsü kullanılmıştı. Kulelerde kullanan taşlar da İspanya'dan getirilmişti. Kuleler için İspanya'dan getirilen taşlarla kulenin arduvaz çatısı yenilendi. Garın dış yüzünde ise Bilecik Osmaneli
'nden getirilen açık nefti renkli taşlar kullanılıyor. Bu taşların özelliği orta sertlikte, kolay işlenebilmesi ve her türlü hava koşuluna dayanıklı olmasıydı. Bu taşlar için Osmaneli'nde 100 yıl sonra yeniden bir taş ocağı kuruldu. Bölgeden getirilen taşlar Haydarpaşa içinde kurulan taş oyma atölyesinde ustaların ellerinde yeniden hayat bularak garın duvarlarına yerleştiriliyor. VİTRAYLAR İÇİN ATÖLYE KURULDU
Yangında hasar gören eşsiz vitraylar için de onarım atölyeleri kuruldu. Devlet Demir Yolları çalışanlarının büyük özverisiyle garın yanan saati de tamir edildi. Hız kesmeden devam eden yenileme çalışmalarının ilk etabı bu ay sonunda tamamlanacak.