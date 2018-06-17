İnsanlardan korkup gece çıkıyorlar

Gündüz avlanan hayvanların, insanların vahşi yaşam
üzerindeki etkilerinden korkarak daha çok gece ortaya çıkmaya başladığı belirlendi. Sonuçları Science dergisinde yayımlanan bir çalışmada, tilki, geyik ve domuz gibi gündüz ortaya çıkan hayvanların çoğunun, insan aktivitelerinden korkup, korunmak için gece ortaya çıkan hayvanlar haline geldiği ortaya konuldu. Araştırmacılar, 6 kıtada 62 tür memeli hayvanın, avlanma, çiftçilik ve kalkınma gibi insan faaliyetlerine tepki olarak davranışlarını nasıl değiştirdiğini inceleyen 76 çalışmayı analiz etti. Araştırmaya göre aktivitelerini gündüz ve gece arasında eşit bölmeye alışkın memeliler, genel anlamda gece etkinliklerini yüzde 68'e çıkardı.