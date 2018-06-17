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Kapıda iki feci ölüm

’da, minibüsten inerken eteği kapıya sıkışıp sürüklenen 3 çocuk annesi Altundağ, ’da ise kendisine ait minibüsün otomatik kapısının kapatma düğmesine basıp, hızla araçtan inmek isterken başı kapıya sıkışan şoför Sevinç öldü

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018
Kapıda iki feci ölüm
ETEĞİ KAPIYA TAKILDI
'da, muayene sonrası hastane raporlarını almaya giden 3 çocuk annesi (31), Mithat Özhan Bulvarında minibüsten inmek istedi. Altundağ'ın indiğini sanan sürücü ise hareket edip kapıyı kapattı. Bu sırada minibüsün basamağından yere basan Altundağ, dengesini kaybetti. Eteği de kapanan kapıya sıkışan Altındağ, sürüklenmeye başladı. Olayı gören vatandaşların bağırması üzerine sürücü durdu. Metrelerce sürüklenen ve ağır yaralanan Altundağ hemen yakındaki Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç kadın yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsi için Kurumu'na kaldırılan Altundağ'ın eşi Mehmet ve yakınları morg önünde gözyaşlarını tutamadı. Servet Altundağ'ın cenazesi, Camili mahallesinde toprağa verildi. Olaydan sonra ifadesi alınıp serbest bırakılan sürücü tekrar gözaltına alındı. Aile sürücüden şikayetçi oldu.

KAFASI KAPIYA SIKIŞTI
'ın Saray ilçesinde gün boyu yolcu taşıyan özel halk minibüsü şoförü (48), gece geç saatlerde evinin önüne geldi. Aracı park eden Sevinç, ardından otomatik kapının kapatma düğmesine basıp, hızla inmek istedi. Ancak başı, kapanan otomatik kapıya sıkıştı. Sevinç feci şekilde can verirken, sabah erken saatlerde yoldan geçen vatandaşlar durumu fark edince hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sevinç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevinç'in cesedi, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli tıp Kurumu'na gönderildi. Mustafa Sevinç'in öldüğünü duyan yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Kapıda iki feci ölüm
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