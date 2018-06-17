Kapıda iki feci ölüm

ETEĞİ KAPIYA TAKILDI Adana
'da, muayene sonrası hastane raporlarını almaya giden 3 çocuk annesi Servet Altundağ
(31), Mithat Özhan Bulvarında minibüsten inmek istedi. Altundağ'ın indiğini sanan sürücü ise hareket edip kapıyı kapattı. Bu sırada minibüsün basamağından yere basan Altundağ, dengesini kaybetti. Eteği de kapanan kapıya sıkışan Altındağ, sürüklenmeye başladı. Olayı gören vatandaşların bağırması üzerine sürücü durdu. Metrelerce sürüklenen ve ağır yaralanan Altundağ hemen yakındaki Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç kadın yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsi için Adli Tıp
Kurumu'na kaldırılan
Altundağ'ın eşi Mehmet ve yakınları morg önünde gözyaşlarını tutamadı. Servet Altundağ'ın cenazesi, Camili mahallesinde toprağa verildi. Olaydan sonra ifadesi alınıp serbest bırakılan sürücü tekrar gözaltına alındı. Aile sürücüden şikayetçi oldu. KAFASI KAPIYA SIKIŞTI Tekirdağ
'ın Saray ilçesinde gün boyu yolcu taşıyan özel halk minibüsü şoförü Mustafa Sevinç
(48), gece geç saatlerde evinin önüne geldi. Aracı park eden Sevinç, ardından otomatik kapının kapatma düğmesine basıp, hızla inmek istedi. Ancak başı, kapanan otomatik kapıya sıkıştı. Sevinç feci şekilde can verirken, sabah erken saatlerde yoldan geçen vatandaşlar durumu fark edince hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sevinç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevinç'in cesedi, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için İstanbul
Adli tıp Kurumu'na gönderildi. Mustafa Sevinç'in öldüğünü duyan yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.