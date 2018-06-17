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'da 6 kişinin öldüğü dan önceki son fotoğraf

'da dün akşam iki otomobilin çarpıştığı da ölen 6 kişinin, komşu Binen ile Ergin ailelerinden olduğu ve Yürekveren köyündeki yakınlarına ne gittiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17.6.2018 15:37 Güncelleme Tarihi: 17.6.2018 16:08
Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü kazadan önceki son fotoğraf

, dün akşam 21.30 sıralarında, Devrekani yolu Kırcalar mevkisinde meydana geldi. Daday ilçesinden Yürekveren köyüne ne giden 6 kişinin bulunduğu, Enver Binen yönetimindeki 37 DC 250 plakalı otomobil ile merkezden Küre ilçesine giden Ali Erol'un kullandığı 37 AAD 050 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı otomobilde bulunan Enver (58) ve eşi Kadriye Binen (53) ile kızları Sibel (17) ve (15), (60) ile kızı Müzeyyen Ergin (19) yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Daday ilçesine bağlı Ertaş köyünde yaşayan Binen ve Ergin ailelerinin komşu olduğu, bayram tatili için yola çıktığı öğrenildi. Komşu ailelerin, merkez Yürekveren köyünde bulunan tanıdıklarının yanına giderken, kazanın meydana geldiği belirtildi.

SON FOTOĞRAFLARI

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Kadriye, Sibel ve Serenay Binen ile Kezban Ergin'in, kazanın olduğu gün bir mekanda beraber otururken çektirdikleri fotoğraf da ortaya çıktı.

6 kişinin cenazesinin, bugün ikindi vakti Kastamonu merkezdeki Candaroğlu Camii'nde kılınacak namazın ardından Ertaş köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

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Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü kazadan önceki son fotoğraf
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