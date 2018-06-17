Kaderleri birbirlerine benzeyen, yaşadıkları birçok zorluğu ve acıyı evlat sevgisiyle unutan fedakar babalar, yıllardır çocuklarına hem babalık hem annelik yapıyor. Kimi eşinin ölümüyle, kimi rahatsızlığı, kimi de kendisini terk etmesi nedeniyle çocuklarıyla bir başına kalan babaların fedakarlıkları takdir topluyor. Kırklareli
'nde yaşan 4 baba ise yaşamlarıyla örnek oluyor. Üç çocuğuyla hayatını sürdüren Ferdi Sinar, eşinin hayatını kaybetmesinin ardından kızıyla yaşayan engelli Muharrem Mustafa Elecin, eşini trafik kazasında kaybeden ve yüzde 73 engelli oğluna bakan Hüseyin Kahya ve bir süredir eşinin rahatsızlığı nedeniyle üç çocuğuna ve eşine bakan Ali Açıkgöz'ün yaşamı "Helal olsun koca yürekli babalar" dedirtiyor. EVLAT OLMADAN, BABA OLUNMUYOR
Yüzde 40 engelli Muharrem Mustafa Elecin (51), 2012'de eşini kaybetti. Elecin, o dönemde 3 yaşında olan kızı Gülsevim Elecin ile hayatı göğüslemeye başladı. Baba Elecin, 9 yaşında olan kızına 6 yıldır hem babalık hem annelik yapmaya çalıştığını belirterek, "Ben kızıma babalık yapmayı vefakarlık olarak görmüyorum. Evlat olmadan, baba olunmuyor. Allah'tan onu çok istedim ve Allah bana onu 41 yaşımdan sonra verdi. Üzerime düşen vazifeleri yaptığımda övünmüyorum. Benim tek mutlu olduğum nokta onun başarılı olduğu zamandır" diye konuştu. EVİN TÜM YÜKÜ SIRTINDA
Bir süredir eşinin rahatsızlığı nedeniyle, üç çocuğu ve eşine bakmak zorunda kalan 30 yaşındaki Ali Açıkgöz'ün de ailesi için verdiği mücadele dikkati çekiyor. "Kotiga" denilen iki tekerlekli aracıyla çöp koyteynerlerindeki atık kartonları toplayan Açıkgöz, ailesinin geçimini sağlamak için günlük 30 kilometre yol katediyor. Eşinin rahatsızlığı nedeniyle çocuklarına da kendisinin baktığını ifade eden Açıkgöz, "Bir baba olmak çok güzel bir duygu. Bunu insan evlenmeden tadamaz. Ben onlar için gece gündüz çalışıyorum. Her şey çocuklarım için" dedi. OĞLUYLA 38 YILDIR BİR BAŞINA
Eşini trafik kazasında kaybettikten sonra, o zaman 3 yaşında olan zihinsel engelli oğluyla bir başına kalan Hüseyin Kahya da mücadelesiyle örnek oluyor. Oğlu Çağdaş Emrah Kahya'nın yüzde 73 zihinsel engelli olduğunu belirten Kahya, "Allah herkese böyle temiz evlatlar nasip etsin. Hem annelik, hem babalık yapmaya çalışıyorum. Belki annenin verdiği sıcaklığı gösteremiyorum ama yakın olmaya çalışıyorum" dedi. ÜÇ ÇOCUĞU İÇİN SOKAKLARDA HURDA TOPLUYOR
Biri kız 3 çocuğu ile tek odalı evde yaşayan Ferdi Sinar'ın çocukları için verdiği mücadele herkesin takdirini topluyor. Evlatlarının kahvaltısını hazırladıktan sonra iş başı yapan, 3 tekerlekli el arabası ile çöp konteynırlarından hurda ve şişe toplayan Sinar, günlük yaklaşık 30 lira kazanıyor. Baba Sinar, 6 yıldır çocuklarını hiçbir zaman yalnız bırakmadığını dile getirdi. Eşinin 6 yıl önce 3 çocuğunu bırakarak evi terk ettiğini, hurda toplayarak çocuklarının geçimini sağladığını anlatan Sinar, bir baba olarak çocukları için mücadele devam edeceğini vurguladı. Çocuklarını çok sevdiğini belirten Sinar, şöyle devam etti: "Bütün babalar keşke böyle olsa. Ben bütün babaların böyle olmasını isterdim. Hiçbir anne evladını bırakmasın, hiçbir evlat öksüz kalmasın. Eşim çocuklarımı terk ettiğinde çok üzüldüm ama daha sonra bu duruma alıştık. Biz evlatlarımızla mutlu bir hayat sürüyoruz. Ben onlara hem anne oldum, hem baba oldum. Baba olmak çok güzel bir duygu."