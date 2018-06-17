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Koca yürekli babalar Yaşadıkları zorluklara, acılara rağmen çocuklarını ayakta tutmak için hiçbir fedakârlıktan kaçmayan babalar... Hem anne hem baba olabilmek için gecelerini gündüzlerine kattılar. Kâh sokakta hurda topladılar kâh evde temizlik yaptılar

Giriş Tarihi: 17.6.2018