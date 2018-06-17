Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kontrolden çıkan otomobil 50 metre boyunca takla attı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil 50 metre boyunca takla attı: 1 yaralı

'nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metre boyunca takla atarken, sürücü yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018 07:15 Güncelleme Tarihi: 17.6.2018 07:17
Kontrolden çıkan otomobil 50 metre boyunca takla attı: 1 yaralı

gece saatlerinde, Kartepe Uzunbey Mahallesi Uzunbey Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. idaresindeki 41 NV 570 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atmaya başladı.

Yaklaşık 50 metre boyunca takla atan otomobil yol kenarındaki su kanalının içerisine düşerek durabildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, aracın içerisinde sıkışan Akın Kuş'u çıkardı.

Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akın Kuş tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kontrolden çıkan otomobil 50 metre boyunca takla attı: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN