Kontrolden çıkan otomobil 50 metre boyunca takla attı: 1 yaralı

Kaza gece saatlerinde, Kartepe Uzunbey Mahallesi Uzunbey Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Akın Kuş idaresindeki 41 NV 570 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atmaya başladı.
Yaklaşık 50 metre boyunca takla atan otomobil yol kenarındaki su kanalının içerisine düşerek durabildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, aracın içerisinde sıkışan Akın Kuş'u çıkardı.
Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akın Kuş tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.