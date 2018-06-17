Maden sahasıydı Millet Bahçesi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın en büyüğü Atatürk Havalimanı
arazisi üzerine olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerine kurulacağını açıkladığı 'Millet Bahçeleri'nden biri Pendik'e yapılacak. Dumlupınar ve Fevzi Çakmak mahalleleri sınırları içerisinde kalan maden sahası, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından kamulaştırıldı. Konumu ve manzarasıyla Pendik'in en değerli arazilerinden biri olan bölge yeşil alan olarak Pendik'e kazandırılacak. Böylece denize nazır söz konusu alanda vatandaşların keyfini yaşayacağı bir Millet Parkı yeşerecek. İMAR PLANLARI ONAYLANDI
Kamulaştırma sonrasında kısmen TOKİ, kısmen de şahıs mülkiyetinde olan 462 dönümlük alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları TOKİ tarafından hazırlanarak 17 Nisan'da onaylandı. İmar planları vatandaşların incelemesi ve değişiklik talepleri için 08.05.2018 - 08.06.2018 tarihleri arasında Pendik Belediyesi'nde askıya çıkarılarak ilan edildi. Yapılan imar planlarında 266 dönüm büyüklüğünde Millet Bahçesi
ile 3 okul alanı, 1 aile sağlığı merkezi, 2 cami ve 1 resmi kurum alanı planlandı. Bunun yanında şahıs mülkiyetinde olan parseller de yeni parselasyon çalışması sonrasında ticaret+konut alanına taşınacaklar. Böylelikle bölgede 40 yıldır var olan imar sorunu da çözüme kavuşturulacak.