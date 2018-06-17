Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı...

Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış saat 11.30 itibari ile başladı. Öte yandan Meteoroloji'den bazı iller için sağanak yağış uyarısı geldi. İstanbul'da akşam saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli sağanak yağışın sürmesi beklenirken hissedilen sıcaklığın 36 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor. Meteoroloji ayrıca Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya için de kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı geldi. İstanbul'da yağışların bugün saat 12.00'ye kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, il genelinde bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli (15-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Hissedilen sıcaklık ise saatler geçtikçe artacak. Hissedilen sıcaklık saat 12.00'de 25, Saat 15.00'de 31, saat 18.00'de 36 derece olacak.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Avrupa ve Anadolu Yakası'nda etkili olan yağış, Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Şemsiye ve yağmurluğu olmayan vatandaşlar, ıslanmamak için alt geçit ve otobüs durakları ile iş yerlerine sığınarak yağmurun dinmesini bekliyor.

Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, trafiğin aksamasına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle şiddetini arttıran sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

Sağanak kent genelinde etkisini sürdürüyor.

5 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya için de kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son analiz ve meteorolojik radar görüntülerine göre Edirne ve Kırklareli'de kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da havanın 2 saatlik periyotta kuvvetli, gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahminine yer verilen açıklamada, vatandaşlardan meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.