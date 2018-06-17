Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün öğlene kadar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, il genelinde bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLER

Alınan bilgiye göre, dün akşam aniden etkili olan gök gürültülü yağış, Şişli, Kağıthane, Taksim, Beşiktaş Sarıyer ve Kağıthane başta olmak üzere kentin birçok bölgesinde etkili oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve diğer kapalı alanlara sağındı.

Yağış sebebiyle bazı bölgelerde alt geçitlerde su birikintileri oluşurken, görüş mesafesinin düşmesi sonucu trafikte de yoğunluk yaşanıyor.

5 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya için de kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son analiz ve meteorolojik radar görüntülerine göre Edirne ve Kırklareli'de kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da havanın 2 saatlik periyotta kuvvetli, gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahminine yer verilen açıklamada, vatandaşlardan meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.